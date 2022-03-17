調查局遠赴非洲接2名走私犯返台服刑（調查局提供）

台灣籍蕭姓、陳姓男子在非洲友邦史瓦帝尼走私價值7200萬元犀牛角，被判刑11年確定，在史國服刑，家屬向法務部陳情讓2人返台服刑，調查局派員遠赴史國，史國17日移交2人回台，成為台、史簽署「跨國移交受刑人協定」後，移交受刑人的首例。

調查局指出，蕭、陳2人於2017年間自史瓦帝尼搭機，企圖走私價值逾7200萬元的犀牛角，在當地機場遭查獲，各被判刑11年定讞。2人已在當地服刑近5年，日前透過家屬向法務部陳情，盼能返台服刑。

法務部原計畫前年接返2人回台服刑，但因疫情關係數度喊停，因今年2月疫情趨緩、航班復飛，經法務部評估重啟接返後，調查局3月11日派員前進非洲接人。

調查局說，由於國際政治因素，戒護團隊回程需採陸路並多次轉機，阻礙重重，調查局指派兩度駐泰、熟稔跨國押解作業的科長賀宗正率戒護6人小組歷經千里路程，終於完成使命。

法務部表示，我國「跨國移交受刑人法」於2013年1月完成立法，2019年2月我國與史瓦帝尼簽署「跨國移交受刑人協定」，是台灣首度與非洲國家簽署跨國移交受刑人協定。