義大餐飲管理學系畢業校友陳家緯畢業後，順利踏入萬豪酒店工作，並跟副主廚徐仕勳學習鐵板燒技藝。(林雅惠攝)

義大餐飲管理學系畢業校友陳家緯畢業後，順利踏入萬豪酒店工作，並跟副主廚徐仕勳學習鐵板燒技藝。(林雅惠攝)

義大餐飲管理學系畢業校友陳家緯畢業後，順利踏入萬豪酒店工作，並跟副主廚徐仕勳學習鐵板燒技藝。(林雅惠攝)

義守大學培養大學生與職場接軌的實戰力，與國際星級連鎖酒店高雄萬豪酒店合作，首創讓大學一年級生進入萬豪酒店實習交流，讓學生從大一開始就有機會熟悉職場，畢業後無縫接軌順利就業，同時建置全國首創的私廚實境秀，將生活美學注入廚藝教學中，讓學生從中發揮廚藝專業。

義大餐飲管理學系畢業校友陳家緯畢業後，順利踏入萬豪酒店工作，他說，高雄萬豪酒店是全台灣最大萬豪酒店，館內有10家餐廳，其中有歐陸餐廳，美享地餐廳，聘請了3星米其林顧問，可以近距離學習到頂級料理手法，這是其他本土酒店沒有辦法提供的。

另外，高雄萬豪酒店有VIP服務團隊，打造客製化服務，學習到實務經驗，又有薪資，對要走服務業學生來說，這是最棒的，有萬豪實習經驗，日後要到海外發展也增加更多可能性。

高雄萬豪酒店皇饕牛排館鐵板燒副主廚徐仕勳表示，訓練學生到鐵板台獨當一面，必須花至少3年時間，若讓學生從大一開始就到職場見習，可以縮短學生進入職場的適應期，畢業後即能上手到鐵板台獨當一面直接面對客群，對學生、業界都是雙贏。

高雄萬豪酒店人資張姓協理說，萬豪酒店規模有中式餐廳、西式、日式、港式、咖啡館、自助餐、牛排館、歐陸餐廳、輕食吧，讓學生能夠依照自己興趣做更多選項的見習。

義守大學今日和高雄萬豪酒店簽訂產學策略聯盟合約，校長陳振遠感謝高雄萬豪酒店的支持，他說，國際星級飯店與頂尖國際大學的合作，無論在硬體還是軟體上，絕對能帶來學習與就業的全新火花。

簽約儀式中，高雄萬豪酒店董事長張天吉特別為義大實習生準備高雄萬豪酒店的員工姓名牌，象徵每位在高雄萬豪酒店實習的義大生，都將會有最全面的職場培訓內容，他期待教育與觀光產業共同培育學用合一的人才，打造學習與就業雙舞臺。