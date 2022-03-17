央行首季理臨事會後記者會，除宣布升息一碼外，上修全年GDP年增率到4.05%，同時也上修本年CPI及核心CPI年增率預測值至2.37%、1.93%。

央行指出，預期全球供應鏈瓶頸仍將持續一段時日，加以近期俄烏軍事衝突，造成原油、穀物及基本金屬等大宗商品價格攀升，恐將進一步推升國內能源、食物類及耐久性消費品等商品價格，加劇國內通膨壓力；預估本年前3季CPI年增率仍將高於2%，第4季可望回降至2%以下，因此上修本年CPI及核心CPI年增率預測值為2.37%、1.93%。

此外，央行表示，年初以來，國內雖受變種病毒疫情干擾，惟對民眾消費意願影響有限，零售業及餐飲業營業額持續增加。此外，受惠於全球經濟活絡，新興科技應用及數位轉型商機延續，出口動能仍強勁，資本設備進口亦續擴增，國內景氣穩健擴張。展望未來，民間消費成長可望增溫，出口與民間投資將續增加，惟基期墊高，並考量俄烏衝突之影響，成長率將趨溫和，預測本年經濟成長率上修到4.05%。