周四歐洲股市開盤小漲，投資人正在評估美國聯準會3年多來首次升息可能帶來的影響。

泛歐Stoxx 600指數目前上漲0.65%，報451.35點。大部分類股和歐洲大部分主要股市走高，旅遊休閒股上漲1.6%，漲幅領先。

全球市場正在消化聯準會升息1碼並暗示今年將再升息6次的消息。

其他主要消息方面，目前美股主要指數期貨幾近持平。亞洲股市普遍上漲，日經225指數大漲3.46%，南韓KOSPI指數收漲1.33%，中國股市持續反彈，香港恆生指數大漲逾7%，收復本周稍早前崩跌的失土。

俄烏局勢發展亦是市場密切關注的焦點，有關於俄烏停火談判可望取得進展的報導已經帶動周三股市大漲。

在烏克蘭總統澤倫斯基向美國國會發表觸動人心的演說後，美國總統拜登宣布將提供烏克蘭更多武器抵禦俄國入侵。

英國央行稍後將公布貨幣政策決議，市場普遍預期該央行將連續第三度調升利率，估將升息25基點，使基準利率回到疫前水準（0.75%）。

在其他歐洲股市方面，目前英國富時100指數上漲0.48%，德國DAX指數漲0.25%，法國CAC 40指數漲0.49%，義大利富時MIB指數漲0.36%。