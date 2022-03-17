由多曼尼製作的華劇《初擁》11日在苗栗南庄神仙谷取景，不料釀成現場工作人員2死的墜谷意外，令人不勝唏噓。日前有位劇組工作人員在PTT談論事發經過，再三強調需要有人去為勞工發聲，呼籲通過這起事件，勞資雙方都能夠站出來，否則他直言：「所有人都是共犯」。

16日該名工作人員在PTT上發文，向大眾告知拍片現場的環境，內文指出神仙谷的地面高低落差很大，腳踩溯溪鞋後抓地力並不足夠。他目測至少有10個人腳底打滑，還有人滑落到高低落差將近1.5-2公尺之處，驚險的是卻有一條劇組至拍攝現場需要經過的路線。

工作人員指出，他們是在這樣的惡劣環境下手持10公斤以上的器材走動，除了腳踩的溯溪鞋以及配備的4名救難人員外，其餘的安全帽、安全扣環、安全繩等等應該具備的都沒有，出事故的2名工作人員，估計就是在約六、七層樓高的落差墜谷身亡。

他最後感慨歐美國家、香港拍攝現場，都會有專業的人員評估風險性，確認一切安全才可以動工，「而台灣目前所擁有的就只有這樣，我不敢說所有的製作方都是如此，但恐怕大多數是」。他強調大家過去身在這個圈子卻沒有發聲的時候，「所有人都是共犯，但只願這次的悲劇能夠讓勞資雙方都出來檢討，能夠讓未來的業內人士越來越安全」。

這起《初擁》墜谷事件發生後，主演炎亞綸以及關心此一事件的藝人一同發聲支持，同時也成為社會輿論的關注焦點。對於外界對事件的關注，《初擁》墜谷意外過世的攝影師「雄爺」好友17日在靈堂受訪，表示感謝外界對小雄的關心，衷心期盼大眾可以小雄家人一些空間，也讓小雄安心離開，讓一切平安順利，至於其他的問題我們都等後事處理完畢再說。