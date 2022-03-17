藍葦華飾演霍正奇帥兒。（民視提供）

霍正奇回歸民視8點檔《黃金歲月》，觀眾原誤以為他是20年前陳美鳳的丈夫「張正斌」復活，沒想到是雙胞胎兄弟「張文斌」，且還是身世顯赫的新加坡地產大亨。霍正奇表示為了區隔兩個角色差異，他還在台詞中添加口語式英語。而首次合作的賴芊合，劇中演出他在台灣的秘書，第一天對戲還鬧出笑話，賴芊合說自己很專心聽霍正奇說話，結果被導演糾正：「為什麼妳的眼神很有愛意？」讓賴芊合瞬間滿臉通紅。

霍正奇表示，這角色天生就是風流，可能太有財富，才會處處放電，所以跟賴芊合拍戲那天，還被導演糾正要他把愛意眼神要收回去，被問會不會跟貼身秘書有更進一步的互動，霍正奇說都叫做「貼身祕書」了，一定會有火花。他劇中女兒芭芭拉(胡嘉愛飾演)跟兒子張耀宗Marco(藍葦華飾)也將一一出場，霍正奇說接下來這些角色的出場，才是要掀起一波腥風血雨。

藍葦華說，這次演出張耀宗Marco，是個在大家族中為了得到父親疼愛，造成凡是逆來順受的壓抑性格，凡事只要有他在就能一切搞定。這是他隔了1年多再次回到民視，很興奮很開心，大家都互相幫忙加油打氣，氣氛非常好。過去經常飾演社會邊緣人、市井小民的他說，這次角色類型也是他第一次嘗試，應該會讓觀眾耳目一新，透露接下來劇情會很有趣。