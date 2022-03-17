俄軍猛攻烏克蘭首都基輔

俄羅斯侵略烏克蘭3周來，美國空軍高層密切關注俄軍的動靜。而最近他們在公開場合中說，俄軍戰力並未讓他們有重新考慮現有戰略或軍費的理由。

據《防務新聞》（Defense News）16日報導，美國空軍參謀長布朗（Charles “CQ” Brown Jr.）月初在空軍協會（Air Force Association）的會談中說，他們將愈來愈了解，未來要如何真正對俄方做必要的評估。俄軍侵略烏克蘭至今暴露出後勤，指揮控制和維持制空權等重大問題。

儘管俄軍持續致命空襲基輔和馬立波（Mariupol）等大城市激起國際公憤，但在各大城市的攻勢卻步履蹣跚。雖然莫斯科未能速戰速決，拿下這個前蘇聯共和國，可是美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）仍認為，俄羅斯是接近旗鼓相當，而不是軍事實力可相提並論的對手。

他說，美國空軍21世紀對抗俄羅斯的計畫仍在進行，其中除了採購F-15EX，以汰換F-15C，來進行空中巡防任務，以防俄羅斯和其他威脅外，還要升級衛星監控與通訊，並在世界大國角力的北極圈，也將加強防務。此外，美方將進行數十年來首度的核武現代化。

雖然俄烏戰爭打得激烈，但至今尚未引發美國要打造新戰機，或是針對俄羅斯，大規模改變空軍訓練方式的想法。肯達爾說，至今他尚未改變個人的基本印象。曾在美軍中央司令部（US Central Command）擔任空軍高層官員的布朗說，看俄羅斯在敘利亞的戰術，就能預見它在烏克蘭會怎麼打。他強調，俄軍會用在敘利亞的「蠻攻」戰術，以攻下城市，而國際社會日益擔心，俄軍也會在烏克蘭運用相同的戰術。

英國智庫「皇家三軍研究所」（RUSI）空戰專家布朗克（Justin Bronk）說，莫斯科約有 300 架戰機通常駐紮在航程可及烏克蘭的俄羅斯西部和南部，而在俄軍入侵前，則調派了其他地方的戰機集結。

俄軍在敘利亞11年的內戰中，累積了大量複雜的空中作戰經驗。但他們一次通常只用1、2架戰機組成編隊，並很少讓不同款戰機搭配。此外，他指出，由於俄軍不像西方部隊，靠聯合空中作戰中心執行任務，因此作戰指揮官極缺乏在高威脅環境中規劃，簡報和協調複雜空戰的實際經驗。

儘管如此，肯達爾仍說，那並未減損俄羅斯對美國構成的數一數二威脅，尤其在核武方面，更是如此。布朗克說，近10年來，包括蘇（Su）-35和Su-30SM戰機，還有Su-34 轟炸機在內，俄羅斯航太部隊（Russian Aerospace Forces，VKS）採購了約350架新戰機。此外，莫斯科還在推動米格（MiG）-31戰機和Su-25戰機升級。

然而，看到俄軍費勁要占領烏克蘭，莫斯科還是差了些，也凸顯了美國空軍高層仍視中方為華府和全球盟友的頭號威脅。肯達爾說，並不只是因為俄羅斯的作戰弱點讓它淪為次要戰略威脅，而是由於北京的雄心，還有他們所能得到的資源遠比莫斯科多。

他指出，中國的經濟正在成長並多元化，國內生產毛額（GDP）是俄羅斯的好幾倍。相對的，俄羅斯靠的是開採天然氣等資源。而中方以經濟影響力為後盾，已在世界各國建立了無數立足點。肯達爾強調，北京透過現代化計畫顯示，要直接挑戰美國。

為了牽制中國，肯達爾承諾，2023會計年度要優先投資先進武器，自動化軍機和太空優勢等領域。然而，他也認為，不能忽略俄羅斯，因為這攸關國家安全。