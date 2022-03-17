文學紀錄片《願未央》本周末將上映，記載華語文壇鶼鰈情深的文學夫婦朱西甯、劉慕沙充滿愛與文學的不凡人生。首度擔任導演的長女朱天文，苦無沒有雙親正式訪談的畫面，為如何用影像構築敘事而傷透腦筋。她從家庭相簿、罕見原稿到朱家珍藏張愛玲親自落款提字的小說，也從朱西甯在世時拍攝的V8影片找到珍貴畫面，更讓剪接師打趣喊「朱爺爺顯靈！」

雖然朱西甯一家在文壇享有盛名，但多年低調的朱家，在母親劉慕沙過世之後，包括朱天文在內的朱家姊妹們此時體認該把握機會，為朱西甯、劉慕沙留下紀錄，才啟動紀錄片拍攝計畫。但在紀錄片主角皆不健在的情況之下，要拍攝哪些內容，讓首度擔任導演的朱天文苦惱不已。靈機一動，她們重啟朱西甯、劉慕沙珍藏近 70年，還在外包裝上標示「非情書」的通訊書信，從《願未央》裡回望朱西甯、劉慕沙的通信內容，一往一來之間，雖是定情書信，也是分享彼此人生理念的溝通橋樑。

從中更可見朱西甯的認真態度：在信中用圖表分析小說與散文的差別，甚至連談感情要「心物合一」，也不忘透過手繪圖表來解說，也展現當年27歲的朱西甯遇上19歲的劉慕沙時，超級誠懇純情的「非情書」。

朱家姊妹三人在朱天文的調度下，由兩個妹妹天心、天衣各自透過讀信來展開朱西甯、劉慕沙年少時光的畫面，雖然朱天文笑稱這是她最接近「當導演」的調度時刻，但身為導演的她也透過配樂，將父母昔日定情曲〈霍夫曼船歌〉穿插其間，流露出細膩心思。如今歲數皆比當年寫情書的爸媽大上快三倍的姊妹們，見到青年時期的朱西甯已堅定地把文學視為一生志願，自嘆弗如，也讓朱天文感性表白：「信件這樣一出，我覺得真有點重新認識他們。」

為了找尋當年父母的身影，全家想辦法像灑網般尋找過去畫面，連20多年前為張大春電視節目受訪的畫面也想辦法去調，卻遇上母帶毀損，甚至欲找朱天心當年婚禮畫面，竟也遇到同樣狀況。所幸終於由當年朱西甯拍攝的V8帶當中蒐羅到珍貴畫面，朱天文回憶道：「他對這些東西都充滿好奇，因此V8攝影機出來後，他買了就東拍西拍，」這些珍貴的畫面，不但補足他在世時的身影足跡，甚至還找到朱西甯手持 V8的照片對照，「一接上，剪接師就說：『啊！朱爺爺顯靈了』」朱天文打趣補充。