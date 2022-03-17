振樺電(8114)去年集團全年毛利率躍升至35.4%，營業利益則首度突破10億大關，營益率達11.5%，為集團合併以來之新里程碑，全年本業獲利創歷史新高，然業外匯損侵蝕獲利約0.71億元，淨利歸屬於公司業主為4.65億元，去年全年EPS 6.21元，仍較前年1.65元大幅成長。董事會並決議每股配發現金股利4.5元，配發率約72.5%，以周四收盤價97元計算，現金殖利率4.63%。

2021年全年合併營收92.13億元，年增長近14%，其中商業物聯網(Commercial IoT)自後疫情時代強力復甦，同期大增約29%，然物聯網基礎建設(IoT Infrastructure)受缺料影響較大，出貨達交率仍不到七成，年增長約5%；若排除新台幣升值影響，全年合併營收較同期增長近20%，已回到疫情前規模。集團在手訂單充沛，業務動能持續累積堆疊，集團全年毛利率因規模經濟及整合效益逐步體現躍升至35.4%，營業利益則首度突破10億大關，營益率達11.5%，為集團合併以來之新里程碑，全年本業獲利創歷史新高，然業外匯損侵蝕獲利約0.71億元，淨利歸屬於公司業主為4.65億元，去年全年EPS 6.21元，2021第四季EPS則達2.4元。董事會並決議每股配發現金股利4.5元，配發率約72.5%，以周四收盤價97元計算，現金殖利率4.63%。

自合併以來，集團持續優化三大核心事業基石，成果於2019年有效體現，然疫情與供應鏈失序打亂全球步調，集團從艱困的大環境下重整再出發，2021年成果如同集團自我期許不但回到且超越疫情前水準，歷練後之強韌，將為未來穩定成長的動能打下扎實根基。集團於2017年底合併時訂下EBITDA 15%的本業獲利標竿雖受疫情干擾延遲，已於2021年成功達標為15.3%。強健體質的同時，集團並尋求突破性發展，致力開拓品牌於全球商業物聯網應用的能見度，並持續以提升市佔率為目標，POS拿下全球零售250強重要自助服務長期專案，與聯想的合作亦加速振樺開發全球一線市場的能量，合資公司LPK於疫情限制下，仍成功拿下亞洲零售餐飲龍頭之一的POS長期合約，並預計於旅遊限制解除後，積極進攻歐洲市場。KIOSK方面，後疫情時代旅遊休閒娛樂強勢回歸，戲院、購物中心、主題樂園、保齡球館、飯店與機場，在歐美嚴重缺工環境下，刺激自助服務多元應用需求增加；KIOSK與全球電商龍頭合作的線上購買線下退貨(BORIS)解決方案有效提升營運效率，合作範疇亦討論擴大至第三方零售商，增加線下據點以解決電商逆向物流痛點並刺激實體店面來客數。IPC方面，2021年醫療市場逐步復甦但仍未回到疫情前榮景；充電樁控制運算需求穩健成長，全球晶片龍頭客戶因應AIoT智能運算需求爆發，檢測平台專案規模也持續放大，今年可望再度翻倍成為IPC事業未來數年之主要成長動能。

就區域表現，2021年亞洲以日本與印度POS及KIOSK受惠市佔不斷擴大，成長尤為強勁；美國IPC需求能見度高，待供應鏈問題逐步緩解後，可望強勢增長；歐洲各國亦自反覆封城後陸續回歸，專案穩定累積，惟仍需密切觀察近期地緣政治緊張局勢之影響。展望2022年，集團可望於旅遊娛樂市場解封、金融數位轉型及智能物聯(AIoT)應用落地趨動下，呈同期並逐季成長趨勢。