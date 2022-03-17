衛福部昨預告部分負擔調整方案，未來慢性病連續處方箋不再免費，首次將比照一般藥費收取，原健保署為推動分級醫療，規劃第2、3次在大醫院收基本定額100元，但最終版本則取消第2、3次收費。藥師公會全聯會對此表達深切失望，認為分級醫療精神蕩然無存，預計將在預告期間內提出異議。

根據新版慢箋部分負擔規劃，首次就醫比照一般藥費，採比率20％定額計收，在診所與地區醫院收費上限200元，在區域醫院與醫學中心限則是300元。

至於第2、3次的領藥，舊版方案原規劃在醫學中心、區域醫院領取須收取100元基本定額，而赴藥局、診所、地區醫院則免收。不過，昨日公布的版本改為免收，民眾無論在醫學中心、區域醫院、地區醫院、基層診所或藥局領取都維持免費。

藥師公會全聯會對此表達深切失望，認為新版方案中，分級醫療精神蕩然無存。台灣的全民健保制度聞名全球，促成健保永續發展，應是醫藥界、健保署與人民的共同目標，其中，「分級醫療」更是重中之重。

根據統計，2020年各級醫院門住診占率，醫學中心門診占52.3％，住院占47.7％，區域醫院門診占52.5％，住院占47.5％，顯示大型醫院門住診分配明顯失衡。

藥師公會全聯會認為，大型醫院擁有先進的醫學技術、設備以及研究量能，應集中醫治「急、重、罕、難」病患，至於慢性病患，通常病情穩定，僅需定期追蹤1次，且請領慢箋第2、3次藥品也無須進入診間，返回大型醫院領藥不具任何實益，本應回歸社區醫療體系領藥。

針對昨日預告的改革方案，藥師全聯會將在將在14天預告期間內提出異議，同時呼籲健保署把握改革契機，透過制度引導及鼓勵民眾一同往分級醫療目標前進。推動分級醫療不僅可減少民眾舟車勞頓、返回醫院感染的機會，亦能夠保留大醫院量能給最需要的病患。另社區藥局的藥師也具有較充足時間，在民眾領取慢箋時，協助檢視相關用藥問題。