擱淺在台東富岡海岸的貝里斯籍貨輪將於本周六、日進行貨櫃卸載工程，恐對鐵人三項賽事造成影響。（莊哲權 攝）

「2022台東普悠瑪鐵人三項賽」將在本周六、日舉行，碰巧的是，擱淺在台東富岡海岸的貝里斯籍貨輪，也要在這兩天進行船上貨櫃卸載工程，會有超大型機具進駐，這場3000多位選手的賽事恐受影響；不過主辦單位和工程單位都表示，已經做好安全措施，請用路人和選手配合交管，安全完賽。

貝里斯籍聯利輪「UNIPROFIT」本月8日擱淺在台東富岡漁港外迄今已10天，航港局協調船東及相關單位，以減輕貨載浮揚方式增加脫淺成功機會，為確保作業安全，將由岸側以大型吊車卸載船上貨櫃，預計3月19日中午前開始作業，目前超大型重機械及拖車均已陸續進駐。

巧合的是，「2022普悠瑪鐵人三項」也要在本周六、日登場，這段公路也是自行車賽事必經的路段，恐將受吊掛作業影響，主辦的台東縣城鄉生活運動協會總幹事王臨哲表示，已將相關訊息告知所有選手，經過此危險路段務必要減速慢行，並配合交管，才能保護自身安全，並且順利完賽。

王臨哲指出，這次賽事約有3000名選手，國內鐵人菁英都會來參加，選手在施工交管路段減速之後，可能影響到該4、5百公尺的賽道成績，不過畢竟所有選手都會經過，大家都是公平的，只能請每位選手多多包涵。

而與賽事「強碰」貨櫃卸載工程，工程單位已申請了台11線東海岸公路富岡北上路段500公尺、1個線道的管制，施工單位專案經理王信翰表示，可能有一些大型車輛會進出，原則會分區管制，並先引導自行車選手先通過之後，再開始進行大型車輛進出。