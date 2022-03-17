育達科大建置「網路架設丙、乙級」檢定試場。（育達科大提供／謝明俊苗栗傳真）

育達科大建置「網路架設丙、乙級」檢定試場。（育達科大提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣育達科技大學因應產業需求，培育專業技術人才，耗資100多萬設置「網路架設丙、乙級」檢定試場，順利通過勞動部評鑑，成為中部區唯一「網路架設丙、乙級」合格檢測考場。學生可以原地上課、原地考照，不必再奔波到其他縣市。

育達科大物聯網工程與應用學士學位學程主任葉律佐指出，想承攬政府網路相關公共工程，必須取得網路架設丙級以上證照。育達科大因應產業需求設置「網路架設丙、乙級」檢定試場，檢測考場內除了有個人電腦、伺服器及交換集線器之外。根據勞動部的規定，每個座位旁還設置可供配線實作的網路配線板，報名檢定者必須通過學科和實作兩項檢測，且即評即測現場發證。

學科包括勞工安全衛生、職業災害以及網路架設專業領域的基本學理，例如了解區域網路、網域網路及企業網路的不同等等。然後在3名監評委員認可下，完成網路架設的整個作業流程，像是不同顏色的網路線，各有不同的功能，8個網路線的接點都必須正確拉線，現場經儀器檢測通過，才能核發網路架設的丙級證照。

育達科大校長黃榮鵬校長，「網路架設丙、乙級」考場除了給本校學生開班輔導外，也提供相關資源給高中職學校及勞工朋友來學習。學校非常強調技職教育的實作能力，學生可透過實作中獲取技術，進而考取專業證照。