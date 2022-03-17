整座城都在搖！日本福島7.3大地震瞬間畫面曝光 民眾尖叫站不穩

日本福島縣外海昨(16)日晚間發生規模7.4強震，地震也造成至少2死126傷意外；有名網友表示自己看到當地某色情雜誌店，因強震導致色情雜誌全散落一地，便拍下照片PO上推特，立刻引來網友哀號「那是我的基地啊」；但也有網友看到沒被震下來的半裸女優海報，紛紛留言想知道是誰，並想知道該女優影片的番號。

日本東北外海昨(16)日發生規模7.4大地震，福島、宮城震度高達「6強」，地震也造成至少2死126傷強震影響也讓東北新幹線出軌、仙台城牆崩塌，等多處災情不斷；有名日本網友在推特PO出一張圖，其內容是為在當地一間色情雜誌店，因強震影響導致色情雜誌散落一片，讓不少男網友非常心碎。

原PO對因強震散落在地的雜誌表示「從這張照片讓我發現日本地震了」，網友紛紛心碎哀號「那是我的基地啊」，但還有網友發現照片中仍有一張女優裸半身海報未掉落，紛紛詢問想知道那為女優是誰，想搜尋女優的影片來看；另外也有網友表示家中也出現一樣的情況，也有網友表示震後的復原可累人了。