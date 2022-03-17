網紅「雪乳戰神」郭鬼鬼前(15)日才在臉書秀出大學聘書，從cosplay的廟會「阿鬼師」升格成為高苑科技大學「金融科技與創新管理中心」的業界講師，同時也難得曝露了鬼鬼的本名叫「郭家吟」；她開心地要粉絲叫她「鬼老師」，隨文並搭配爆青筋G級UU與聘書的合照，畫面太美讓粉絲噴鼻血。然而，今(17)日中午她因為收到「某某部」來函關切，無奈將照片下架，但仍留言怒嗆教育部長「封建時代嗎？」

郭鬼鬼前(15)日在社群曬大學聘書，聘書與豪乳爆青筋的合照引網民暴動，也登上媒體版面；怎料，郭鬼鬼後續收到「某某部」來函關切，為避免帶給學校麻煩，她今(17)日中午無奈將照片下架。鬼鬼隨即在IG限動氣憤發文：「原來台灣某某部的公職人員還在封建時代，世界果然跟不上台灣，一早就要求我下架照片，衣著也都沒有問題，何來不尊重聘書，我只是胸部比較大一點，第一時間我還是下架了照片，擔心帶給學校麻煩，但該聲明的還是要聲明」。

郭鬼鬼今(17)日中午將豪乳曬聘書照片下架，換上她「被禮貌」的限動怒文圖。（圖／取自郭鬼鬼臉書）

郭鬼鬼還在教育部長潘文忠臉書的婦女節發文下方留言，直指施壓的就是教育部官員：「部長請問現在是封建時代嗎？我跟聘書合照哪裡不雅？有什麼意見不直接聯絡當事人？有必要跟學校施壓要求我下架照片？」且潘文忠文末還寫：「#BreakTheBias 打破偏見」。

郭鬼鬼限時動態怒文中嗆：「原來台灣某某部的公職人員還在封建時代」。（圖／取自郭鬼鬼臉書）

潘文忠的臉書官方帳號後來也回覆表示：「謝謝郭老師的留言，我已於第一時間向部裡同仁確認，教育部未曾發過任何公文給學校或老師，要求下架任何照片；據與高苑科大了解，此事為邀約本活動之產學合作廠商通知相關訊息，或許在溝通傳達上有誤差。教育部一直致力推動更友善的教職員工作環境，若郭老師仍有想更近一步釐清相關事宜，也請郭老師能提供我們更細部的資料，我會立即要求與了解」。