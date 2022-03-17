曾發行過《比利．林恩的中場戰事》、《血觀音》、《無雙》等知名電影的双喜電影，遭神鬼女會計陳玉玲三年間監守自盜A走上億元，直到離職由新同事接手其業務，才驚覺帳務有異。陳女事後雖坦承犯案，卻無法返還公司鉅款達成和解，台北地院17日依犯業務侵占數罪判刑8年半。可上訴。

陳女另被查出，涉嫌自2016年起，利用替嘉揚、興揚電影及星城娛樂經紀等公司管帳的機會，不僅盜刻印章短報公司稅款、冒名借款，甚至連知名導演李安的演員兒子李淳片酬117餘萬都侵吞入己5258元，全案正由士林地院審理中。

陳女自2015年12月進入双喜電影服務，負責管理双喜、真好電影等公司會計、出納等工作，由於上述兩公司負責人皆為香港知名電影製片人陳永雄，因此對公司財務並不清楚。

據檢方起訴，陳女趁著處理公司財務，將公司帳款以現金自銀行領出，後來又改用匯款將錢轉到上百個帳戶，再向公司謊稱廠商未付款，藉此三年間侵占公款高達1億1042萬716元，直到接手同事與廠商對帳，才趕在東窗事發前自首犯罪。