新北市議員張維倩今（17日）於秀朗橋北側舉辦會勘，集邀新北市政府地政局、消防局、交通局等單位，針對即將辦理之區段徵收作業進行討論。張維倩表示，秀朗橋北側地段早在民國94年就已經進行都市計畫，延宕十餘年終於在任內解決河川線的問題，本月初已獲內政部審議通過，即將進行區段徵收作業。

居民向張維倩陳情，原本的河川地提供了許多停車空間舒緩當地停車位不足的問題，但是區段徵收後會有整地工程，屆時勢必無法有對應的停車空間，希望議員可以協助爭取停車位。

地政局專門委員王耀聰表示，區內目前的停車場後續將配合施工拆除，受基地開發影響之停車供給，將協調高灘處於堤外追風停車場增設約200位汽車停車格，預計於三月底進行開工。同時，為了降低施工期間區內停車需求之衝擊，將先行於開工後三個月回填作為臨時停車場，預計可提供40格汽車停車格。

亦有民眾陳情指出，秀山消防分隊設置地點爭議已討論多年，希望議員可以協助爭取秀山消防分隊的爭取，讓秀山地區的消防可以就近來救災。張維倩表示，秀安區有近十萬名住戶，倘若發生事故都得仰賴南勢角或是永利分隊協助，相較於先前秀山消防分隊的設置地點疑慮，與其向國有財產署有償租用土地，區段徵收後市府將可無償使用區域內的消防預定地，不僅有效減少市庫財政支出，也能在新的重劃區規劃足夠的消防動線，增加未來消防救災的效率。

消防局也回應，考量到國有財產署的有償撥用需花費市庫近兩億元，現已朝向設置於堤防外重劃區域內，並確認重劃區內的計畫道路符合50米雲梯車（長12米、寬2.6米）之轉向軌跡，基地及交通條件符合救災規劃需求。