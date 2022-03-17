央行今日(17)公布升息一碼，買方最擔心升息後房貸負擔增加多少，大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，以貸款1000萬元、20年期、原本利率1.5%來估算升息一碼(0.25%)之後的貸款負擔，原本利率1.5%，用本息均攤的方式計算，每月應還本利和為4萬8255元，如果升息1碼，推估利率上升至1.75%，每月應還本利和來到4萬9413元，跟利率1.5%時相比，每月多了1158元，一年將增加13896元。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，跟隨FED腳步，因此央行升息也在意料之內，雖然升息並不會充分反映在房貸利率上，可是對於借高額的房貸戶來說仍是壓力，加上進入升息循環後，房貸戶猶如溫水煮青蛙，長期壓力不小，至於升息是否抑制投機炒作，由於幅度不大，對投資客來說，仍有喘息空間，不過租金很可能因為房東成本增加而上揚。此外本次並未有打房新政，顯見政府將打房主軸回歸行政部會，並非持續採取選擇性信用管制調整，避免衝擊過大。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，央行表態已久，將升息抑制物價上揚的壓力及通膨危機，且貨幣政策逐漸走向緊縮，市場對於央行可能的取向多有準備，而選擇性信用管制搭配政府打炒房政策，投資性買盤有縮手的趨勢，但不動產抗通膨的效果、穩定性優於其他投資標的，因此仍有置產型的需求，自用買盤也仍有一定量體，今年市場交易價量應平和發展，像去年遍地開紅盤的盛況難以再現。