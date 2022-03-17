雲林縣蒜頭3月開始採收，3月底是盛產期。（周麗蘭攝）

當蒜葉乾枯代表蒜頭成熟可採收。（周麗蘭攝）

雲林縣蒜頭產量占全台8成，最近已展開採收，但蒜商收購意願不高，雲林縣府日前呼籲蒜農惜售，不過蒜農仍頗擔心，縣議員蔡明水表示，老農為了採收還要冒險請非法外勞，蒜商觀望藉機壓低價格，他呼籲縣府農業處緊急陳情農委會重視，若補助一定要入蒜農的口袋。

新冠肺炎疫情侵襲以來，蒜頭價格自2020年飆升以來，全台蒜頭種植面積連續2年遞增，今年進入產季的有 5700 公頃，較前一年增加約500公頃，雲林縣蒜頭3月開始採收，3月底是盛產期。

縣議員蔡明水表示，許多老農向他抱怨蒜頭採收了，今年中間商卻不太有意願買，蒜商故意不買又不斷壓低價格讓他們不得不便宜賣。

蔡明水說，蒜商不買蒜頭有恃無恐的原因之一是農民無處貯存，第二是種蒜的大多是老人家，他們一擔心就賤價賣了；蒜商也是用這種方式等政府補貼，一分地產量若2000公斤，每公斤補貼蒜商3元採購，6000元就落袋了。

他說，雲林縣種蒜的大多是老農，70、80歲的還很多，近年農業缺工得厲害，蒜頭成熟了不採收不行，又找不到人採，只好鋌而走險雇請逃逸外勞，摸黑採收按件計酬。種一分地蒜頭的成本，從整地、種子、施肥、噴藥、採收工資，大約要5萬元，種植期6個月，沒有任何收入。

蔡明水17日在縣議會呼籲農業處緊急行文農委會，目前田間溼蒜價格只符合成本，在缺工嚴重情形下，若蒜價無起色，政府應補助蒜農而非蒜商，1分地補助1萬元計算，全台蒜頭面積5000至6000公頃，最多只花6億元而已，實際照顧農民比較重要。

雲林縣長張麗善表示，2022年產的蒜頭面積是有增加，但因氣候因素生長不順，產量並不豐收，與去年差不多，目前蒜商採購意願不高另一個原因是前一年的蒜頭還未完全消化。

張麗善說，關於蒜頭補助，她擔任立委時就堅持成交之後補助農民每公斤2元，蒜商補助冷鏈設備，今年雲林縣府也會如此建請農委會。至於缺工問題，等疫情穩定控制後，縣府將再積極與雲林一監、二監洽談自主監外作業，幫忙採收蒜頭。