新北市永和區公所特別邀請永和全區62里里長今（17日）下午，舉行災防演練讓里長熟悉防救災任務編組及應變作為。（永和區公所提供）

新北市永和區環境地狹人稠，社區大樓及公寓多且密集，一旦發生災害，極易造成民眾生命安全財產嚴重損害。為期社區里鄰於災害發生時，能運用自有組織即時發揮自助救災能力，減輕受災程度，迅速重建家園，永和區公所特別邀請永和全區62里里長今（17日）下午，舉行災防演練讓里長熟悉防救災任務編組及應變作為，過程逼真確實。

演練由永和區公所、新北市政府消防局第七救災救護大隊、62里辦公處、永和區公所志願服務隊等4個單位共80人參演，情境設定為臺灣北部發生芮氏規模6.5強震，多處房屋傾倒損壞，內容含括里長們進行疏散避難、災情查通報、巡視社區災情、撲滅地震後引發火災、引導民眾到避難收容所進行避難、物資發放與關懷、緊急以心肺復甦術（CPR）搶救昏迷里民及災後復原等項目。

永和區里長聯誼會會長許承煬表示，面對大區域的災害發生時，里民自救是至關重要，透過平時訓練，不僅可以保護自己也可以協助其他人，成為救災好幫手。

永和區長陳怡君表示，有鑒於去年10月高雄城中城火警的慘痛經驗，今年特別選擇轄區內大樓型的社區，舉行里長防災演練，使里長熟悉災害整備、應變及復原等各階段自助、互助工作，當重大災害發生時，能迅速動員跨里支援，減輕社區受災程度。