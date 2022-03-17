國民黨中常委選舉賄選傳聞不斷，黨主席朱立倫下令考紀會嚴查，並指示考紀會若查無結果就算檢調偵辦，考紀會今天開會，邀請被檢舉人等相關人士到場說明，會後考紀會主委李貴敏表示，目前確定具名檢舉有2案，後續仍有事證待查證，所以下周一將再開會查辦，並趕在下周三前對外公布調查結果。

為調查中常委選舉賄選疑雲，考紀會今天開會，邀請被檢舉人、檢舉人、各縣市黨部主委與書記長到場說明，開放考紀委員充分討論，歷經3個多小時的討論，考紀會主委李貴敏會後表示，檢舉案分成匿名與具名兩種類型，其中匿名檢舉案約有5、6件，依規定，若無法提出具體人證、物證、事證，就不受理。

李貴敏說，匿名檢舉類型包含送濕紙巾、口罩等，依規定，競選文宣品價值不能超過30元，另有2件具名檢舉，其中一案被檢舉人有1位，另一案則有多名被檢舉人，被檢舉行為有99％是送禮，唯一一件是送錢，今天由於後續仍有事證要查證，及未有所有被檢舉人到場，所以尚無定論。

李貴敏強調，考紀會秉持毋枉毋縱態度查案，若確定賄選，最重就是開除該名中常委黨籍，黨中央不能夠在沒有完整證據下，讓別人蒙受不白之冤，將以無罪推定處理。

李貴敏指出，未來如果考紀會查無結果，需要移送檢調的案件，就只有2件具名檢舉案，畢竟在沒有事證的情況下，如果隨便把人移送檢調，等於是誣告。至於移送檢調是否只限於賄選案，不包含換票聯盟？李說，希望大家提供檢舉資料給黨中央，若光是傳聞，考紀會很難辦案。