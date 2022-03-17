華梵大學與樂學網簽署產學合作協議。（華梵大學提供）

華梵大學今（17日）宣布與全國最大數位學習網站「樂學網」簽署「社會永續發展數位攻頂計畫」產學合作協議，將結合雙方資源，共同推動網路教學合作，培訓高齡社會所需的社工、長照人力，為社會永續發展盡一份心力。

簽約儀式在華梵大學圖書資訊大樓貴賓室舉行，由校長林從一與樂學網董事長黃旭宏代表簽署產學合作備忘錄。林從一說，華梵大學小而精緻，自主學習將成未來發展重點，與樂學網合作正可開發線上資源，滿足數位學習的發展方向。

林從一指出，華梵努力推動「幸福社會工程學」，教學特色涵蓋心靈、藝術與科技，光譜很大，雙方初期先以開辦社工師證照學分班線上課程作為合作起點，希望未來進一步擴及高齡社會所需的建築、長照等領域人才培訓，對社會永續發展有所貢獻。

黃旭宏也表示，樂學網是旭聯教育科技的一部分，旭聯科技在臺灣已服務超過8百萬人進行線上學習，其中包括近90萬名公務員與500家以上的企業客戶，樂學網會員人數也達40萬，未來將依華梵大學的特色，選定專業技術領域，針對技術能力與課程內容規劃教學合作專案。

黃旭宏相當推崇華梵大學創辦人曉雲導師的風範，直說華梵可以成為華人世界的良心，為世界提供永續的精神食糧，「雖然不是最亮的，卻可以成為最恆久的大學！」尤其佛教藝術更是旭聯所有企業客戶高階領導者都值得學習的特色亮點，今天的合作只是第一步，相信未來雙方可以愈走愈遠，一起提升社會品質。