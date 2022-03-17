隔夜美股大漲，以科技股為主的那斯達克指數更飆升3.77%，加上在美國掛牌的中概股持續大漲，周四香港恆生指數爆量衝高1413.73點或7.04%，收在21501.23點，延續前一日的報復性反彈。國企股(H股)終場大漲7.52%，收在7407.57點。

聯準會升息1碼符合市場預期，以及聯準會主席鮑爾會後表示美國經濟非常強勁，能承受央行收緊貨幣政策，隔夜美股主要指數尾盤由跌轉升，終場均以大漲做收。

中國政府宣布將推出更多提振經濟和穩定市場的措施，持續為中國和香港股市帶來激勵。

中國務院金融發展委員會表示，就中概股的會計審計和摘牌問題，中美兩國監管機構已取得正面進展，正致力於形成具體合作方案。

恆生科技股指數收漲7.76%，成分股中僅快手收黑，終場下跌0.86%。

騰訊大漲6.3%，成交額達270.26億港元，排名第一，這兩日來已累計上漲31%。

碧桂園服務飆升30.4%，在藍籌股中表現最佳。

吉利和信義光能均收跌約0.3%，成為藍籌股中唯一下跌的股票。

復星醫藥大漲11.4%，中國媒體報導，日內瓦藥品專利池組織（MPP）宣布已經與35家製藥公司簽署協議，這些公司可以生產輝瑞新冠口服藥Paxlovid名為「奈瑪特韋」（nirmatrelvir）的原料藥。報導指出，這35家藥商包括上海迪賽諾、華海藥業、普洛藥業、復星醫藥、九洲藥業等5家中國企業。