氣立(4555)2021年合併營收20.33億元，年增28.51％，合併營業利益為3.06億元，年成長86.29％；合併稅後淨利為2.47億元，年增逾7成，每股盈餘為3.50元。同時，董事會也通過盈餘分派案，擬發放現金股利1.80元，以今天收盤價57.3元計算，殖利率約3.14％。

氣立表示，去年營收獲利成長動能主要受惠於全球總體經濟在疫情趨穩後的快速復甦，帶動電子消費性產品以及智慧工廠設備的需求續增，加上平湖新廠在去年初開始進入生產序列，不但使上下游製程整合完善化，更提升公司在氣動行業、機床設備、汽車行業等領域的競爭力，拓展出新的客源，新廠效益已經快速顯現。

氣立說明，原有的泰山廠及上海廠近兩年來也積極進行生產智能化的提升，除了加快生產設備的更新外，更注重自動化效能及與ERP系統間的連結，在生產及管理面軟硬體的強化下，不只使產能的提升，更能提高生產效率及降低耗能，而表現在實質財務報表的毛利率上，雖然有原物料成本持續上升因素，但從2020年的34.46％上升至2021年的35.67％。公司今年將持續進行智能設備優化精進作業，預估今年資本支出仍約可達1.5億元。

氣立表示，雖然目前全球經濟復甦及自動化設備需求仍維持加溫跡象，但由於俄烏戰爭使全球大宗原料快速上揚，可能導致各產業在投入新設備的積極度上短期受到影響，不過若以全年度來看，公司仍抱持著審慎樂觀的態度，並透過持續拓展業務以及朝向更多元化的產品發展，以期今年再創營運高峰。