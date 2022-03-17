前台灣男團5566成員王少偉，去年被拍到與「最美性學博士」許藍方約會而爆密戀，雙方經紀人隨後否認，許藍方也在小S節目中澄清只是朋友，但沒把話說死。想不到近日換王少偉上該節目，被小S直球發問是否跟許藍方為戀人，他坦言：「應該有機會吧」，讓小S驚呼連連。

王少偉近日錄製小S主持的節目《小姐不熙娣》，以班底之一髮型師MIYAKE的男閨蜜身分出席，但小S最想了解的是他跟許藍方的緋聞，立刻追問：「王少偉你到底是不是跟許藍方在一起啊？」，讓王少偉防禦性地回：「我跟她是認識，還在好朋友的階段。」小S不死心，繼續問是否正在追求，王少偉終於敞開心房，鬆口認：「就是還在了解的階段，如果再多一點時間相處，媒體不要那麼Push的話，應該會有機會吧」。

王少偉難得在節目中侃侃而談與許藍方的緋聞，讓小S邊摸胸口邊驚呼：「Oh my god，所以她在你心中是有一個位置的是不是？」，此時王少偉結巴地回：「因為我單身的時間非常非常長，至少超過5年了吧，但沒人相信啊。」還開玩笑說手的繭變得很厚，逗得全場哈哈大笑。

事實上，許藍方本月初也在該節目中被小S逼問緋聞，當時她大力搖頭否認，僅承認跟王少偉是朋友，聽到小S撂狠話：「你不要有一天被我抓到你跟他在一起喔，因為你也知道我是神預言。」許藍方這才害羞地笑回：「目前還沒有。」現場來賓頓時異口同聲地「哦～」一聲，小S更激動地說：「保留語氣，OK，就是可能男生愛她，你知道的。」