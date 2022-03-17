俄軍侵略烏克蘭已超過3周，原本美國一直不願說，俄方所犯的是戰爭罪。不過，如今拜登政府顯然改變了立場，據CNN和BBC新聞網報導，美國總統拜登周三直批俄羅斯總統普丁是戰犯，而俄方則怒不可遏，痛批「不可原諒」。對此，資深媒體人黃創夏17日表示，只要俄羅斯戰敗，二戰後的「紐倫堡大審」即將重演。

拜登並引述報導稱，俄羅斯軍隊在烏克蘭東南部港都馬立波（Mariupol）挾持醫師和患者，簡直是「殘暴行徑，舉世憤慨」。白宮發言人莎琪（Jen Psaki）17日稱，拜登說的是肺腑之言，而他也說得很清楚了。莎琪也強調，美國國務院對戰爭罪的調查仍在進行。《法新社》報導，這是拜登首次用這個詞形容普丁。

塔斯社（Tass）等俄媒報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）回應說，拜登將普丁形容為戰犯是「令人無法接受且不可饒恕的言語」。

值得注意的是，美國參議院當地時間15日一致通過一項決議，譴責普丁為「戰犯」，敦促國際法庭調查俄國戰爭罪。有外媒指出，這是嚴重分裂的美國國會罕見表現出團結的時刻。

對此，黃創夏17日在臉書發文表示「只要俄羅斯戰敗，二戰後的『紐倫堡大審』即將重演⋯」。