美國聯準會周三宣布升息1碼，中央銀行下午舉行理事會也跟進宣布升息1碼，上調0.25個百分點，重貼現率來到1.375％，出乎市場意料。而升息對房市有一定程度的影響，尤其是在房貸方面，意味著房貸族未來每月要多支出約1000元，且租金也可能因房東成本增加而上漲。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨以貸款1000萬試算，原利率1.5%，升息後上升至1.75%，等同於貸款年限20年的房貸族，每月還款從4萬8255元上升到4萬9413元，增加1,158元，總繳利息增加27萬8019元。

而30年房貸則從3萬4512元變成3萬5724元，差了1,212元，總繳利息增加43萬6488元。

專家以房價1000萬，分為20年、30年房貸年限試算升息後影響。（圖／徐佳馨提供）

徐佳馨表示，央行此次升息幅度超乎預期，對借高額的房貸戶而言仍是壓力，加上進入升息循環後，房貸戶猶如溫水煮青蛙，長期壓力不小，至於升息是否抑制投機炒作，由於幅度不大，對投資客來說，仍有喘息空間，不過租金很可能因為房東成本增加而上揚。

中信房屋延展室副理張漢超指出，雖然升息1碼只是讓房貸戶支出重回2020年的水準，但物價較2年前更高，在房貸戶可支配資金增幅有限前提下，升息1碼可能反而會對貸款人構成壓力，甚至比2年前還要大。