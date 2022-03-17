腳傷仍影響西班牙名將納達爾（Rafael Nadal），不過他還是有能力克服難題，17日他7比6（3）、7比6（5）擊退美國選手歐佩卡（Reilly Opelka），不但晉級8強，2022賽季目前收下18連勝，成為ATP巡迴賽史上第2位開季18勝0敗的選手，也是他生涯在千分大師賽的第401勝。

ATP從1990年至今，僅喬柯維奇（Novak Djokovic）在2011賽季41連勝、2020賽季26連勝有更棒的開季連勝戰績，如今納達爾有機會一步一步接近紀錄，他說：「我不會說這是夢想，因為兩、三個月前我都無法想像自己能參加印地安泉賽事，來這裡參賽後，我只想享受每一刻。」

這也是納達爾自從2017年拉沃盃網球賽輸給伊斯納（John Isner）之後，對美國選手拉出19連勝，3度在印地安泉大師賽封王的他，8強迎戰持外卡參賽的澳洲選手基瑞歐斯（Nick Kyrgios）。

基瑞歐斯自2019年華盛頓男網賽之後，首度晉級到ATP巡迴賽8強。

這項賽事是ATP、WTA共站的硬地大賽，女單方面，第3種子波蘭好手思薇雅蒂（Iga Swiatek）花不到1小時，6比1、6比0解決美國選手基絲（Madison Keys）；前世界球后哈麗普（Simona Halep）6比1、6比1取勝克羅埃西亞女將馬蒂琪(Petra Martic)。