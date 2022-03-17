日本桌球天后福原愛去年與江宏傑離婚後，同年底就跟同遊橫濱的高帥男A君正式交往，甚至爆出即將再婚。未料新歡的前妻自曝握有福原愛寫的4封情書，並索討1200萬台幣，被福原愛反告敲詐，而福原愛今（17日）也在微博更新近況。

福原愛在微博中表示：「今天的開會會議當中又認識了新的工作前輩們。跟她們聊天每次都給我正能量，很多學習的地方。談工作的時間、想工作的事情，真的很開心很有成就感，今天兩場大會議結束，等等繼續還有兩個。」文末不忘替自己打氣：「加油！我相信我現在做的事情可以給大家帶過來很多的快樂。」

福原愛微博全文。（圖／微博@福原愛）

根據日媒《週刊文春》報導，福原愛宣布離婚前1個月，就寫4封情書給新歡A君，傾述內心對男方的好感，不忘喊話「期待再相見的日子」，更署名「最喜歡橫濱男笑容的小愛」，可見兩人離婚前就相當曖昧。橫濱男的前妻發現情書後便打電話給福原愛興師問罪，福原愛僅稱是用LINE時誤送出位置定位，強調只是因為工作問題而向A君諮詢，但因為關係友好，署名才會用「喜歡」二字，但這封情書已經徹底摧毀A君和前妻之間的信任，兩人因此決定分居、離婚。