俗話說「害人之心不可有，防人之心不可無」，有時候太過善良也不是件好事。《搜狐網》命理專欄發文指出，獅子座、雙魚座、射手座的人心腸太好，經常伸出援手幫助他人，但也容易因為太過善良的個性，而被有心人欺騙、傷害。

第一名：獅子座

獅子座的人天生就有一副熱心腸，十分樂於助人，只要對方敢開口，他們就願意伸出援手，不過獅子座實在太單純善良，不希望別人吃虧，還總是怕自己做的不夠好，於是就會不斷付出，時常因此無法顧及自己的事情，把生活搞得一團糟，還很容易被有心人欺騙。

第二名：雙魚座

雙魚座天性善良溫柔，認為只要自己對別人好，別人也會給予相同回報，所以總是沒有防備地幫助他人，但他們的善意很容易因此被利用，讓他們被無情地欺騙，不過雙魚座太重感情，不喜歡計較得失，哪怕別人傷害自己，他們也不願意報復，做出同樣傷害人的舉動。

第三名：射手座

射手座個性隨和，擁有一副熱心腸，常常路見不平，但他們的內心太過單純，又樂觀過了頭，一點都不擔心自己身邊是否有壞人存在，所以常常因此被欺騙，再加上他們太缺心眼且不長記性，就算被同一個人騙好幾次，也完全沒有察覺。