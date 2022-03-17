桃園市4月起將試行「可透視垃圾袋政策」，一般垃圾須用到可看見內容物的垃圾袋打包，7月起拒收不可透視垃圾袋，引起基層里長抱怨是「擾民政策」，更點出許多大樓的垃圾採取集中式處理，屆時開罰難道要罰外包清潔人員？直呼該政策會讓大樓管委會和清潔人員間衍生更多衝突。

桃園人口逐年增加，垃圾量也隨人口數攀升，環保局調查全市垃圾成分，其中資源回收物占27％，廚餘占20％，顯示民眾還須落實垃圾分類。為此4月起將試行「可透視垃圾袋政策」，一般垃圾須用可透視垃圾袋打包，7月正式實施，拒收黑色、深色等不可透視垃圾袋，違規者恐挨罰1200至6000元罰鍰，而資源回收物、廚餘及大型家具則可依以往模式回收。

桃園區中聖里里長崔美瑛痛批，市府要施行重大民生政策卻不和基層討論，連里長們都是看新聞才知道，她的轄區內都是公寓大樓，民眾不用追垃圾車，多數有聘外包清潔人員集中處理，往後一定仍有住戶無視政策，將不可透視垃圾袋丟到社區垃圾集中處理處，管委會只能勸導，而外包清潔人員工作量則會大增，可預見會衍生很多衝突。

「我買了20幾箱大型黑色垃圾袋，快暈倒！」中平里里長顏秀錦直呼，政策太臨時，去年受疫情影響活動都停辦，剩餘經費都拿去買垃圾袋，想說垃圾袋是必需品不會過期。她指出，環保志工掃街會有專車載運垃圾，不會與民生垃圾相混，希望環保局放寬規定，讓環保志工能繼續使用黑色垃圾袋。

桃園市環保局一般廢棄物科長李美質回應，資收垃圾能使用不可透視垃圾袋，呼籲民眾要先將紙容器等清潔乾淨，且不要將垃圾袋綁起來，丟垃圾時回收人員會先掃視內部垃圾，確保沒有混雜一般垃圾，至於環保志工這部分有接到相關反應，正在研擬措施。

李美質說，公寓大樓垃圾集中處理，若7月後稽查發現有民眾違規，會破袋找資訊，針對垃圾的原主人開罰。清潔大隊稽查人力約有400人，垃圾破袋稽查會不定期、不定時檢查。