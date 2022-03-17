人妻的嗅覺崩潰！1名人妻在網路上抱怨丈夫平時下班不願洗澡，只會在上班前洗澡，但丈夫整天汗味與食物味充斥在整間房，讓她痛批很噁心，睡在對方旁邊連轉頭都想吐，如今結婚2年她只想離婚，「離開游民，整嘴都是前一天食物的味道，我真的聞到很想死，離婚吧，你好臭」。

該名人妻在臉書「靠北婚姻2.0」發文表示，她的丈夫最近半年每天下班回家後都不洗澡，雖然早上上班前會洗，但整晚房間內因此充滿噁心氣味和流汗、食物味道，原本丈夫還會聽她的話去洗澡，如今卻已我行我素，讓她痛批很噁心，「我覺得他好噁心，也覺得影響我的情緒，為什麼連洗澡這種小事也要我管」。

1名人妻在網路上抱怨丈夫平時下班不願洗澡，只會在上班前洗澡，但丈夫整天汗味與食物味充斥在整間房，讓她痛批很噁心，睡在對方旁邊連轉頭都想吐。（翻攝自臉書「靠北婚姻2.0」）

該人妻說，丈夫在恩愛時竟射完就睡，她痛批完全就是在發洩，感受不到愛，「不能養家、不能做家事、甚麼都不能的你，憑什麼當爸爸，連洗澡都要人催」，她直言跟對方結婚就像被詐騙，如今她睡在旁邊連轉頭都會想吐，已動了離婚念頭，「離開游民，整嘴都是前一天食物的味道，我真的聞到很想死，離婚吧，你好臭」。

其他網友紛紛留言「我也不能理解，只有出門前洗澡，晚上回家不洗澡是什麼道理」、「如果是我，會趁他玩遊戲或看電視直接倒洗髮精在他頭上」、「快離婚吧！髒又臭真的無法ㄧ起睡」、「現在要夏天了，這樣是誰受的了呢」、「除了離婚，我沒有其他想法」、「不洗澡好噁心！不洗澡要恩愛更噁心」。