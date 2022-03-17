桃園市大園區17日清晨有名李姓男子外出送貨，途中車輛因電瓶沒電突然拋錨，卡在路中央動彈不得，巡邏員警見狀先將車推至路邊並協助接電，順利幫助男子脫困。

大園分局潮音派出所巡佐蔡永盛、林士淵於17日清晨6點多巡邏行經許厝港路與大觀路口附近，發現有輛小貨車停在路中間一動也不動，旁邊還有名神情慌張的男子在打電話，見狀立即上前關心。

男子向警方表示，他要開車去觀音地區送貨，不料半路上車子突然熄火拋錨，怎麼發都發不動，卡在路中央無法動彈，由於當時為清晨時段，他已聯繫多家修車廠卻都還沒開門營業，眼看送貨的時間快來不及，讓他著急不已，不知該如何是好。

員警得知後先協助將車推至路旁停放，避免影響交通，經檢視車輛狀況研判可能是電瓶沒電，員警便利用充電設備幫忙接電，總算順利將車輛發動，男子頻頻向警方道謝，員警也提醒他上路前要多加檢查車輛狀況，以免再次發生同樣的情形。