北市1名工程師，與妻子離婚，3歲女兒由妻子照料，這名工程師竟利用探視女兒機會，捏她乳房、按摩器觸碰下體，之後女兒一直抗拒與工程師父親會面，會面結束，都覺得自己身上臭臭的，都是父親味道要求立刻洗澡，甚至責怪媽媽說好只是去逛街，為何又會見到「那個人」，母親1年後才知道前夫的特殊性癖好，台北地檢署調查後依8個強制猥褻罪起訴這名工程師。

據指出，這名年約40歲的工程師，與妻子協議離婚後，獨自住在台北市大安區，妻子每隔1、2個星期就會帶女兒自桃園北上到爸爸住處，讓父女單獨相處幾個小時，共享天倫。

但從2019年4月底、5月初起，3歲女童表現出強烈抗拒情緒，和父親見面後問媽媽「身上是不是很臭？有爸爸味道」要求立刻洗澡，不願再見爸爸，而且坐在椅上時，一定是蹲坐姿勢，把雙腳抱在胸前，睡覺時更是會全身捲曲，認為這樣才有安全感。

而且女兒事後一律用「那個人」稱呼爸爸，甚至當幼兒園老師點名時，女兒卻表示她跟媽媽姓，不跟「那個人」姓，直至2020年1月23日父女再會面後，女兒突然情緒崩潰大哭，母親才起疑。

2020年6月，4歲女兒終於向媽媽說，爸爸會捏她的胸部，以生殖器或類似電動按摩器碰觸她的眼睛、鼻子、嘴巴、下體，媽媽趕緊帶女兒到長庚醫院就醫，並向北市婦幼隊報案。

檢方調查時，雖然工程師父親否認指控，但檢方請求三總醫師對女童進行鑑定，女童畫下有點類型方形、會震動的按摩器，檢方認為，年僅3、4歲女童不太可能憑空畫出按摩器圖樣，因此採信女童指控，認定爸爸2019年3月至11月間共有8次猥褻女兒，依未滿14歲女子強制猥褻罪起訴。