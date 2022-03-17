大陸國務院新聞辦公室17日下午舉行2022年「清朗」系列專項行動記者會，為了督促平台整改演算法歧視、大數據殺熟等問題，大陸國家互聯網資訊辦公室網路管理技術局局長于永河表示，演算法濫用影響了廣大網民正常生活和相關權益。為有效保護根本權益，去年展開了「清朗．演算法濫用治理」專項行動，對大陸300多家互聯網企業進行演算法檢查，包括新聞媒體、電商平台、視訊網站等。藉由檢查和督促整改，專項行動取得了良好成效，同時也積累了一些經驗，為今年繼續開展專項行動奠定基礎。

于永河指出，總的來說，有三方面經驗。一是為相關政策法規制定提供實踐基礎。二是互聯網企業的演算法安全意識得到了有效提升。三是互聯網企業對檢查中發現的問題進行了積極整改。

報導稱，去年9月17日，大陸國家網信辦等9部門聯合發布《關於加強互聯網資訊服務演算法綜合治理的指導意見》。今年1月4日，國家網信辦、工信部、公安部和國家市場監管總局聯合發布《互聯網資訊服務演算法推薦管理規定》，並於3月1日起正式施行。為深入解決網民關注的演算法問題提供了法制保障。

于永河稱，近期將啟動2022年「清朗·演算法綜合治理」專項行動，時間持續到年底。專項行動將聯合有關部門共同開展，目標是聚焦網民關切，解決演算法難題，維護網民合法權益。重點是落地落實落好《管理規定》，推動演算法綜合治理工作的常態化和規範化。推動《管理規定》的落地、落實、落好。指導企業利用演算法弘揚社會主義核心價值觀，加大正能量傳播力度，有效處置違法和不良資訊。

除專項行動外，也歡迎透過互聯網違法和不良資訊舉報中心，舉報生活當中發現的演算法違法違規行為，積極參與演算法治理工作，共同營造風清氣正的網路空。.