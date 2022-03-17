去年季後提出自由球員（FA）申請的4名球員中只剩投手官大元尚未簽約，不過中信兄弟領隊劉志威17日受訪時表示，與官大元只差簽約程序，應有機會能趕上19日開打的官辦熱身賽。

官大元去年表現「回春」，最終奪下東山再起獎，而他的合約也有新進度，劉志威表示，目前合約基本上已經談好了，只差簽約的動作，「現在內容都談好了，就是走一個程序。」

根據聯盟規定，若球員尚未簽約、不在開季前的註冊名單中，就無法在官辦熱身賽、例行賽中出賽，官大元能否趕上官辦熱身賽也受到外界矚目。

對此劉志威表示，其實都是很正常的談約過程，可能只是因為他是自由球員，大家比較注意他的合約，「在官辦熱身賽出賽應該沒問題。」而根據聯盟規章針對熱身賽比賽辦法，「各球團登錄上場球員皆須經聯盟註冊程序且審核通過。」

另外3名FA球員，陳禹勳在開訓時就與球團敲定合約，最終與球團簽訂1年約，月薪維持平盤的58萬元。富邦球團也表示，已與陳鴻文、林益全完成簽約，細節近日一並公布，球隊會向聯盟進行註冊，在接下來官辦熱身賽中即可出賽。