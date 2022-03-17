台中捷運公司今天中午發出「全線暫停營運」的通知，引發不少民眾恐慌，中捷澄清是訓練時「訊息誤傳出」。(翻攝照片／林欣儀台中傳真)

台中捷運又出包？台中捷運公司串接國家災害防救科技中科，今天近午時間突然傳出「全線暫停營運」的通知，引發不少民眾恐慌，但中捷公司追查後發現，原來竟是內部訓練時，勿將連結傳至發送區，才惹出的烏龍事件，雖是虛驚一場，但民進黨市議員江肇國抨擊，由此可知中捷的螺絲鬆了。

今天中午約11點43分，不少民眾看到中捷串接的國家災害防救科技中心傳出的「捷運營運警報」通知，上面清楚寫著「台中捷運全線暫停營運」消息，且預估停止營運時間持續到下午1點42分，許多民眾紛紛詢問，中捷又出了什麼狀況。

中捷公司對此表示，為維持行車控制人員對外通報技能，今天上午進行溫故訓練操作，卻不慎連結到正式發送區，才使得訊息誤發；事發後已檢討溫故訓練的覆核機制，也對造成旅客困擾，感到抱歉。

台中捷運綠線從試營運開始即陸續傳出故障等情況，這次又傳出烏龍訊息，江肇國抨擊，中捷公司誤傳全線暫停營運長達2小時的烏龍訊息，把大家嚇死；若連訓練員工都會發生這種錯誤，難保電腦操控車廂行駛時不會搞烏龍，呼籲中捷應以北捷手扶梯事件為戒，攸關民眾生命安全，一點錯誤都不容許。