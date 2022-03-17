新泰塭仔圳市地重劃第二區自動搬遷期限已於去年底截止，新北市地政局日前已進行排期拆除作業，但一名飼養超過40隻狗的飼主，地政局雖協同動保處幫助飼主覓得另處飼養犬隻的住所，但飼主仍不願配合，地政局將持續溝通協調，確保毛寶貝及民眾安置需求後，再辦理後續工程施作。

地政局表示，去年4月展開輔遷作業時，該名飼主一直為動保處關心對象，同仁發現他在住處飼養多達40多頭犬隻，環境頗為髒亂，但飼主多次拒接電話、拒絕訪視，直到去年9月，與飼主及其親戚接觸後，飼主先是表達不願搬遷，後委請輔遷同仁協助尋覓可以飼養犬隻的住所，經過民間愛護動物團體協助，找到位於五股的狗場，飼主仍表不同意。

地政局進一步指出，輔遷作業近1年來，市府同仁持續嘗試與飼主溝通，也請民間動保團體一同前往盼能訪視，希望能提供飼主必要協助，若飼主願意，也會安排所有犬隻安置，並處理部分犬隻疑似有皮膚病、飼養環境髒亂惡臭等問題。

而飼主現今住所共有30名家族所有權人，因產權問題彼此有所爭議，包括飼主等6人尚未請領相關補償金，呼籲已請領補償費的所有權人，也能盡速與飼主等家族成員溝通解決其私權爭議，地政局也會盡全力協助搬遷問題。