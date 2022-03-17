桃園機場第二航廈11日大停電，事後航警表示，因外包工人試圖用油壓剪剪斷電纜所致，這番說法引起外界質疑，一名自稱台電員工的網友忍不住跳出來說，桃園機場是自備電纜，跟台電沒有關係，絕緣等級如何雖然他不太清楚，但依照SOP他絕不會這樣傻傻的去剪！

對於工人用油壓剪剪斷電纜，導致桃機停電的說法讓不少人狐疑，還有人要求台電示範如何剪斷電纜，一名自稱台電的外線搶修人員則在臉書社團《爆廢公社》澄清，桃機是特高壓用戶，因此責任分界點後面的設備是由用戶自己建置，並聘請機電顧問公司維護，跟台電沒有關係。

該名網友強調，很多人連桃園機場是特高壓用戶都不知道，而且桃機電纜從頭到尾台電人員都不用去處理，整個復電過程都是桃機自己的員工處理的，並呼籲大家，不要連家裡燈泡或電燈線路壞掉都打來台電報修。

他指出，配電系統分為架空11.4KV、地下11.4KV、地下22.8KV，架空線路11.4KV活線作業剪接跳線是很正常的日常工作，地下線路11.4KV也常會活電隔離施工，但依照台電的標準作業流程SOP，地下線路22.8KV是禁止活電作業的。

至於桃園機場由於是自備電纜，雖然跟台電的線徑、廠牌、形式都不太相同，絕緣等級如何他也不太清楚，不過他仍強調「反正我是不會這樣傻傻的去剪啦！」