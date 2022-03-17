甫通過NCC核准新設立的鏡電視，近來三度撤換董事長，內部人事鬥爭，引發外界高度關注。傳播學者認為，NCC似乎有「讓子彈飛」的消極心態，刻意放任其鬥爭，但作為主管機關，理應對外界清楚交代本身立場，否則恐怕引來護航特定媒體的疑慮。

針對鏡電視內部人事爭議，文化大學廣告系系主任鈕則勳表示，猶記NCC之前在審理鏡電視新聞台申請時的嚴格態度，甚至也做成12項負擔、14項保留許可廢止權，以及16項行政指導，來進行規範，看得出NCC欲藉以強化主管機關監理權威的企圖心。

但現今鏡電視還未開台卻扯出諸多爭議，鈕則勳認為，NCC卻說是公司治理範疇，前後態度落差甚大，不只會被質疑監理虎頭蛇尾，也會讓人覺得NCC似乎有「讓子彈飛」的消極心態，刻意放任鏡電視的鬥爭，讓其自然發展。

鈕則勳指出，畢竟鏡電視作為近十年來，唯一申請通過的電視新聞台，外界勢必關注，若此風暴愈滾愈大，NCC仍然作壁上觀，任由事態發展，賠掉的不只會是NCC作為監理單位的權威、形象及公信力，還有鏡電視新聞台員工作為專業新聞工作者的權益。

台灣藝術大學廣電系教授賴祥蔚表示，NCC在鏡電視案的立場，引起外界高度關注是不是有雙重標準，尤其針對董事會風暴，NCC說這是公司治理，由經濟部商業辦理，相較於過去對其他電視台的從嚴審查，難免讓人好奇標準何在？在審查效率上，是不是對鏡電視也特別給予「禮遇通關」？

賴祥蔚指出，凡此種種，主管機關或許有一套可以說服外界的標準與說法，建議應該清楚說明，以免引起不必要的誤會，讓外界還以為主管機關真的有護航特定媒體，千萬不要造成媒體、產業、主管機關三輸的局面

賴祥蔚強調，鏡電視人事案所延伸的風暴，現在攸關鏡電視400多位員工的生計，希望主管機關能本於產業健全發展以及保障員工權益的角度，妥善處理。