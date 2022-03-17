國防部14天新制教育召集中部第一梯次陸軍十軍團257旅步四營17日在嘉義縣大林大埔美行軍、訓練。（張亦惠攝）

陸軍第十軍團步兵第257旅「新制14天教育召集訓練」邁入第6天課程，17日步四營實施7公里行軍訓練，行軍過程中巧遇大埔美幼兒園孩童，替阿兵哥加油打氣，還經過盛開中的黃花風鈴木，踏花而行。

中部首梯新式教召今天第6天實施營戰備任務綜合演練，由集結地區行軍至靶場，由連長下達「遭敵警戒部隊襲擾」、「敵小部隊攻擊」、「遭遇毒氣」及「砲擊」等，狀況處置，以磨練幹部指揮程序與強化召員戰鬥技能。

陸軍第十軍團指出，教育召集課程依國防部「處處皆戰場、時時都訓練」指導辦理，單位在嘉義地區靶場執行射擊訓練，同時就地實施戰術行軍。第十軍團少將政戰主任詹國義表示，行軍訓練須揹負任務用槍枝（包括步槍、班用機槍）、著防彈背心、水囊、腰帶等，負重超過10公斤採循序漸進方式調整行軍距離，16日走5公里、17日走7公里，今天要走10公里，逐次增加訓練強度。

部隊沿大埔美工業區行軍，巧遇園區內大埔美幼兒園教師帶著多名學童，站在路口替阿兵哥加油打氣，還有小朋友說好帥。幼兒園鄭老師說，看到召員在烈日下行軍令人感動。

此次新制教召中部場次中被召回的退伍少校副營長李仁杰成說，自己退伍4年，首次被教召，剛回部隊難免有些不習慣，但過兩天就慢慢熟悉訓練，烏俄戰爭情勢緊張台灣加強戰備，訓練很充實，相信對整體召員實力都能提升。