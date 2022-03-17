內門宋江陣睽違2年將於3月25日在內門順賢宮復辦，主題定調為「宋江大好」，高雄出生的知名作詞人許常德與街舞男團B.T.O.D帶來同名主題曲，巿長陳其邁17日出席時，還當場哼了一段許常德寫給許如芸的《美夢成真》。

陳其邁指出，真正好聽的歌曲，常常能震憾人心，而且能夠源遠流長，許老師作的很多歌他都很喜歡，像許茹芸的《美夢成真》，到KTV他是必點唱這首歌，還當場哼了一段。陳其邁說，他能唱完一整首的不多，這是其中一首。

高雄出生的知名作詞人許常德與街舞男團B.T.O.D為內門宋江陣創作專屬主題曲「宋江大好」，一曲道破宋江陣的「精、氣、神」。許常德說，他60年前在高雄長大，之後到台北發展流行音樂，這次回來可說是60年磨一劍。

觀光局表示，這次內門宋江陣另一亮點是由內門阿机師吳義雄、阿隆師湯富隆、美花師陳美花，以及來自台北的亞太年度10大名廚黃景龍等4位南北總舖師，以Battle方式創造出「宋江大宴」，開賣不到一周，100桌就已經秒殺。