看準冷凍餐飲商機，台中福華大飯店將原本位於一樓大廳旁的酒吧轉型為「豪吧雲端廚房」，方便中部顧客可就近選購。（馮惠宜攝）

台中福華「豪吧雲端廚房」19日開幕，針對「華燈初上」劇中四大渣男推出4款渣男特調。（馮惠宜攝）

網紅劇「華燈初上」第三季即將在近日上映，台中福華飯店將原本位於一樓大廳旁的酒吧轉型為「豪吧雲端廚房」19日開幕，搭上當紅台劇「華燈初上」熱潮，也推出復古派對系列活動，更精心針對劇中渣男們：江瀚、彪哥、亨利以及吳少強等研發渣男特調。

台中福華大飯店自2021年起經營線上商城迄今，集結超過百樣冷凍商品；從經典江浙佳餚、港式煲湯、歐陸主菜、素食餐、生酮餐點、無麩質糕點等，光是冷凍年菜業績一項，更首度超過常溫年菜外帶，看準冷凍餐飲商機，台中福華大飯店將原本位於一樓大廳旁的酒吧轉型為「豪吧雲端廚房」，現場展示百種冷凍商品與每日新鮮出爐的麵包與蛋糕，方便中部顧客可就近選購。

「豪吧雲端廚房」將在3月19日盛大開幕，有鑑於華燈初上一劇包括電話亭、理髮廳都在姐妹飯店台北福華取景，開幕日也結合該劇主題推出多項開幕優惠，包括：符合復古主題裝扮參加華燈初上復古派對享免費餐點、福袋任你裝5折優惠、擲骰樂拿好禮、拍照打卡贈渣男特調等多項活動，要讓顧客滿載而歸。

當天5點到7點，舉辦「華燈初上復古派對」，穿上點點裝、大紅裙、吊帶褲、花襯衫等復古裝扮，符合兩樣穿搭元素即可入場，免費享有復古水果盤、經典下酒豪菜拼盤：豬腳、滷味、醉雞、泡菜等。

尤其店家也針對「華燈初上」劇中四大渣男推出4款渣男特調，包括江瀚：花心男特調、彪哥：惡男調酒、亨利：毒男特調以及吳強軟男特調。