北市與台電持續針對松湖變電所興建槓上。對台北市長柯文哲與副市長黃姍姍指松湖2029年才完工，別把缺電問題推給變電所。台電今晚回擊，指北市自己沒有電廠，東區用電是依賴位於新北的汐止超高壓變電所輸送，但其尖載利用率已達81％，超過可靠利用率的75％，如果再核准大用電申請，可能導致超載。

柯文哲昨日表示，北市現有21處大型開發計畫已經發建照卻被限電，呼籲台電把打口水戰，把問題都推給變電所。黃珊珊更批，松湖變電所和玉成變電所完工期程分別是2029年和2031年，東區缺電完全與這些變電所無關，呼籲台電不要再迴避問題。

但台電表示，松湖案子早在20多年前就啟動相關規劃，2012年送市府都審，但就此停滯10年。若如期能動工，在2018年就可以增加送電能量。所謂的2029才能上線，是送審未成的結果。

台電進一步說，北市所謂的21件新增大用電申請無法核供，事實上正凸顯了北市送電量能已達極限的問題。北市本身沒有電廠，電力使用需要依照其他的輸電網路輸送問題。

目前北市東區用電是依靠新北市汐止超高壓變電所，但尖載利用率已達81％，超過可靠利用率的75％，已經飽和。如果再核准大用電申請，可能導致超載，反而影響到目前大台北地區供電安全，必須要有新的超高壓變電所，才能更多電給北市東區用戶使用。

至於選址地點議題，台電指已全面評估11處替代地點，但確實不適合，例如曾有建議設置於內科園區內，但區內已無足夠土地，或是內湖極限運動公園，下方則已有既設污水處理設施。

台電表示已經舉辦70次分眾溝通，及200人以上的公開說明會，同時也委託台科大團隊實測，研究顯示變電所電磁場對社區無影響。松湖周邊的電源線涵洞工程已接近完成，變電所規劃採全地下化設計，地上層則規劃多目標公共設施，設置停車場、幼兒托育及長者日間照顧設施。希望能夠持續與市府溝通合作，安排民眾實地參訪變電所，化解疑慮。