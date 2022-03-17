司法院與國家通訊傳播委員會（NCC）15日舉辦座談會，邀請媒體界專家學者及近40家廣播電視業者參加，除了讓新聞媒體業者瞭解國民法官新制內涵外，並共同討論未來媒體報導涉及國民參與審判案件時，可能的界限與自律規範。

司法院秘書長林輝煌表示，新聞媒體長期以來都是司法與社會間重要的橋樑，透過新聞報導滿足民眾「知的權利」的同時，也發揮外部監督及推動法制改革的正面作用。另一方面，媒體在採訪與報導個案時，必須把握適當分際，確保司法審判程序公正、中立、客觀，以維護當事人、關係人權益。