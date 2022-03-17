28歲施姓男子懷恨他在中市就學租屋的房東，2017年8月佯稱租屋，持刀瘋砍帶他看屋的卓姓婦人38刀致死，落網時宣稱「殺人很爽快！」，並要求申請精神鑑定，檢察官依殺人罪起訴，並求處死刑，一審及二審都以他患亞斯柏格症，缺乏同理心、人際互動障礙，但推測仍有矯正教化可能，均判無期徒刑。

判決指出，施男2012年間在台中就讀科技大學1年級，在校外租屋，認為房東收他房租較高，他後來被學校退學但對房東仍懷恨在心，2017年起開始注意租屋廣告，規劃殺害房東計畫。

施男在同年8月2日上午攜帶變裝衣物及短刀，戴上假髮，騎機車前往太平區1家超商，打公用電話佯稱要租屋，與管理該套房的53歲卓姓婦人相約看屋，雖然卓婦並非當年的房東，但施男在她帶看套房時，竟持刀瘋狂砍她38刀，當場慘死。

施男逃離現場，到附近公廟清洗身上血跡，還搭公車到一中商圈逛街，下午3時許再返回取車，變裝後返家。警方隔天循線逮人，他竟宣稱：「殺人後很爽快」，並要求要申請精神鑑定，也未向被害者家屬致歉。

台中地檢署檢察官認定他惡性重大，必要與社會永久隔離，依殺人罪起訴，並求處死刑。

一審認為施男就讀大一時打工賺租金，不滿房東收取他較高租金而起殺意，犯行兇狠、且犯案時精神鑑定無異常，但尚未達到與世永久隔離程度，判他無其徒刑，檢方不服上訴。

台中高分院則依醫療鑑定，施男罹患亞斯伯格症，合併「自閉症類群障礙症」，從小就無法理解情緒、缺乏同理心，且有人際互動障礙，犯後雖後悔與歉意，卻難以表達情感，不能因而認定他毫無悔意，推測施男仍有矯正教化的可能性，駁回上訴，維持原判，全案可上訴。