王功蚵藝文化協會與王功國小合作，舉辦首場戶外教育體驗活動；6年級學童們在老師與協會志工引領下騎單車認識自己的家鄉，迎面而來的海風讓每個人看起來神采飛揚。（謝瓊雲攝）

王功國小6年級學童騎上退役YouBike單車出發認識自己的家鄉，沿途探訪王功漁港和小型風機發電場域，一行人開心合影。（謝瓊雲攝）

王功蚵藝文化協會17日舉行綠色能源輕旅行啟動儀式，剪綵啟用儀式後，宣布40輛退役YouBike正式成為推動王功小旅行與戶外教育體驗活動的最佳生力軍。（謝瓊雲攝）

退役YouBike，下鄉成為發展漁村綠色觀光輕旅行最佳助力。王功蚵藝文化協會17日舉行綠色能源輕旅行啟動儀式，並邀請王功國小6年級近40名師生舉行戶外教育體驗，騎乘自行車至王功漁港吹海風、並參觀風力發電場域，認識綠能建設、也更認識家鄉環境。

彰化縣政府去年底將1541輛退役且仍堪用的YouBike轉撥給縣內機關團體，包括3個鄉公所、3個地政所、52所中小學，及26個協會團體，盼讓資源活化再利用，作為推廣地方特色觀光之用；其中，王功蚵藝文化協會就爭取到40輛自行車。

協會理事長梁鳳蓉表示，王功是位在彰化西南角的小漁村，擁有美麗的海岸線、豐富的自然生態資源，綠能建設完備，有離岸風機、近岸風機，和地面小型垂直風機；卻因交通不便，搭乘大眾運輸工具到訪的遊客，只能在漁港或老街周邊步行，不利於發展整體深度觀光。

梁鳳蓉說，協會現在有了這40台Youbike，未來將與教育單位、觀光單位合作，推動王功小旅行，或與在地小學合作推動綠能教學，今年協會與王功國小合作設計蚵寶嬉遊記、濱海植物語兩個教案，就拿下教育部青年發展署「青年壯遊點推動戶外教育優質教案徵選」的特優和優等獎，總共獲頒3萬5000元獎金。

王功國小校長謝格倫說，學生走進家鄉、認識在地產業，同時騎車感受、觀察在地特色，更能夠建立學生對於家鄉的認同，只有認識了自己的根，未來才更有力量走向國際。

受邀參與啟動儀式的城觀處長田飛鵬表示，彰縣府共捐贈250輛YouBike給芳苑鄉，其中40輛捐給王功蚵藝文化協會；這批退役單車將可供地方團體靈活運用，協助發展觀光發展，期待未來能發揮串連旅遊景點的經濟效益，讓更多遊客來到芳苑旅行。