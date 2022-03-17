新北市政府依「聯誼活動費處理原則研商會議」，每年都編列鄰里活動費，給符合資格的里鄰長、志工、義警、義消，每位可申請3840元的補助，新北市議會民進黨團認為，預算上路10年來都沒調整，應隨物價上漲調高明年預算，另去年因疫情將義消、義警的3840元補貼，改發放3000元新北加倍券，今年也應恢復執行現金補貼。

對此，民政局回應，里鄰長平日用心服務里內，辛勞有目共賭，所以編列3840元聯誼活動費，以促使里政業務順利推展，相關經費皆依內政部函示規範編列，地方政府須考量財政狀況及撙節支出原則，審慎評估；新北市警局、消防局則表示，義警、義消補助均依市府預算金額配合辦理。

新北市主計處處長吳建國表示，預算是否調高，涉及到政策及整體經費的分配，主計處非主政機關是配合編列預算的後端，如主政機關認為有必要調整，預算編列也會配合調整。

民進黨團總召集人陳啟能與副總召集人李倩萍表示，鄰里活動費2011上路迄今都沒有調整，但10年間物價水平不斷受到國際情勢及疫情的影響，面對大環境的改變，3840元的補助政策已不符合使用現況，建議市府能增加補助的費用，今年送編的2023年預算要提高，讓志工們的權益受到改善，同時也帶動國內經濟的復甦，達到雙贏的局面。

市議員陳啟能表示，去年因疫情影響，中央為振興國內經濟，發行五倍券，市府也提出「新北加倍券」方案，但市府為提高加倍券的使用率，將義消、義警的3840元補貼，改由發放3000元新北加倍券的替代方案，使警義消志工們的權益受損，且有消費場域限制於新北市境內、核銷期限過短等問題，如今疫情逐漸受到控制，市府應好好檢討。

市議員李倩萍說，3840元的補助金額，是依10年前的物價評估才訂出的金額，但因通貨膨脹，各項物價大幅度提高，一個便當從70元漲至110元，基本工資也跟著調整，從17880元提高到今年的25250元，這筆補助預算並未跟著社會環境所調整，依舊維持在3840元，導致文康活動會因為預算的限制難以施行，要求市府研擬相關金額的調整，以符合現今生活水平。