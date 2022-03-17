智慧城市展3／22台北登場 Ionex智慧路燈點亮城市

今年「2022智慧城市展」邁入第九屆。不同以往，今年採北、高雙主場方式，比起去年，展覽規模成長50%，共計有海外34國、76個城市的188位城市首長或代表，以線上方式參與，同時，約有45個城市首長或代表來台實體交流，盛況可謂空前！主辦單位「台灣智慧城市產業聯盟」特別於今日(3/15)舉辦「智慧城市展」台北場展前記者會，包括台北市副市長黃珊珊、台灣智慧城市產業聯盟會長柯勝峯，都應邀出席記者會。

台灣智慧城市產業聯盟會長、同時也是KYMCO光陽工業集團董事長柯勝峯於致詞表示：「作為亞洲最大的物聯網解決方案展會，今年展會將以『數位轉型再創智慧城市新高峰』為主題，深度探討城市的數位轉型外，更配合行政院所提出的2050淨零碳排政策，結合企業之力組成台灣氣候聯盟，共同響應政府的淨零碳排政策。」

此外，應邀出席的台北市副市長黃珊珊也在展前記者會分享，台北市於新冠疫情中，透過數據與戰情中新的數據整合，以貼近市民需求的差異化服務，展現智慧化城市治理方式的卓越成效；而近年來所推動的4U（Ubike、Umotor、UEV與UParking）綠能共享公共運具的政策，大幅提升低排碳的綠能運具使用效率。透過數位與綠能建設等思維，建立宜居永續的智慧城市，更積極的向全球輸出，展現國際化與產業全球化的最佳範例。

今年展會內容包括醫療、交通、建築、教育等各專業領域，台北與高雄共約450家廠商參展、總計1500個攤位，分享各種物聯網智慧解決方案。另外，智慧城市展展覽期間，也將舉辦60場專業論壇，值得一提的是，今年還規劃了「智慧城市女性領袖峰會」，邀請台北市副市長黃珊珊、雲林縣長黃麗善、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚，以及聖露西亞、貝里斯、美國的女市長共同參與，探討全球城市女力發展議題。此外，配合行政院所提出的2050淨零碳排政策，台積電、台達電、和碩、華碩、宏碁、友達、光寶、台灣微軟等八家企業，也宣告正式成立台灣氣候聯盟。

台北市政府黃珊珊副市長特地造訪KYMCO Ionex展攤，光陽集團董事長柯勝峯親自說明Ionex 3.0能源解決方案為智慧城市帶來的便利生活。(圖/KYMCO提供)

提到智慧交通在智慧城市裡扮演的角色，柯勝峯表示：「智慧城市包含很多的議題，像是醫療、教育、交通、建築等，其中，智慧交通在智慧城市裡更是扮演了重要角色，因為有了智慧交通，可以讓更多的人，以更聰明安全的方式移動。」

柯勝峯進一步指出：「台灣在全球電動機車市場，算是居於領先地位，以光陽來說，不管是充電或換電的電動機車，甚至是電車系統的建置，光陽不只是技術領先，而且具備市場實戰經驗，我相信未來幾年，我們可以看到台灣的電動機車廠商，在世界的舞台發光發熱！」

而一直持續致力於電動機車轉型的KYMCO，為了解決電動機車在推廣與使用上的障礙，因此推出了Ionex 3.0。今日展前記者會中，KYMCO也首度曝光以「智慧路燈」型態推出的全新概念應用，將Ionex 3.0便利換電站，結合街邊路燈、交通號誌，以綠電為電動機車供電，讓環保電車更環保。除此之外，更可於停電時，將便利換電站中的電池反向供電，提供智慧路燈電源，就算停電，也能有緊急電源使其維持正常運作，不會因為斷電而導致交通號誌大混亂，在滿足消費者能源需求之際，更是智慧城市永續綠能發展的最佳體現。

KYMCO Ionex 3.0 便利換電站具備快速佈建特色，不受地域限制，深入全台大街小巷，在最短時間內達到最高覆蓋率，積極於全台各地打造電動機車能源基礎建設，提供最便利的換電解決方案。(圖/KYMCO提供)

KYMCO Ionex 3.0 便利換電站具備快速佈建特色，不受地域限制，深入全台大街小巷，在最短時間內達到最高覆蓋率，積極於全台各地打造電動機車能源基礎建設，提供最便利的換電解決方案。(圖/KYMCO提供)

本屆智慧城市展吸引許多國家參與，柯勝峯強調，台灣跟世界各地廠商的合作，一直都非常密切，以光陽跟哈雷合作的例子，雙方有很多可以交流及互補的地方，重要的是，透過合作，光陽可以把在台灣所累積的經驗與技術，分享到國外去，也讓世界看見台灣！

展出日期: 2022年3月22日（二）至3月25日（五），共4天

展出地點: 台北南港展覽館2館（台北市南港區經貿二路2號）

3月22日（首日）下午14:00-18:00

3月23日至24日上午10:00-18:00

3月25日上午10:00-17:00