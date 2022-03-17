面對充滿不確定性的全球局勢，在疫情與戰爭中思考「生命」、「生存」與「生活」。忠泰美術館5周年之際，邀請12組國內外藝術家，透過聲音、影像、裝置等型態，探問各種生命形式的可能性。

《生生LIVES》邀請蔡宏賢、鄭慧華擔仕共同策展人，李明璁、洪廣冀及鄭陸霖擔任策展顧問，以跨領域、跨學科的討論，思考人類面對未來將何去何從。探索生命形式的可能性，台灣藝術家魏廷宇的互動裝置作品《生命遊戲》以演算規則產生動態和電子聲音，觀眾亦可觸碰木製單元格互動。

在隔離的時代，藝術家對於互動裝置的難以被參與、完成也特別有感，德國藝術家，也是名作曲家的尼古拉斯．布斯曼展出全新現地創作《未來逝者的口述檔案》，打造一個懸浮於展場中的裝置，邀請觀者靜下來聽它隱約發出的呼吸聲，希望代表著生命頻率的能量與觀者產生共鳴對話。

從聲音、身體出發開啟全新體驗的，還包括台灣藝術家張欣的聲景作品《一千七百步》，透過觀眾手上的行動裝置，透過聲音引導漫步並體驗美術館周遭；何采柔的作品《搖欄IV》和《Heads Down》則把習以為常的圍欄與搖籃結合，把「紅龍」倒置，讓觀者感知生活中的界線、連結。

從物種未來情境來詮釋，藝術家顧廣毅與研究白蟻的科學家合作，《酷兒白蟻計畫》建立一個虛構的人蟻共同形成的「酷兒生態系」；英國藝術家夏洛特．賈維斯的《可能》則是與蘇珊娜教授共同研製出世界上第一批女性「精液」，宣示著未來改寫父權社會，單性繁殖帶來新的階級制度與價值。