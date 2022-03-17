開太慢釀後方回堵 後車駕駛下車怒敲玻璃理論

北市民生西路272號前17日上午8時20分發生行車糾紛，前車陳姓駕駛，轎車沿著紅線緩慢行駛，後車駕駛不滿遭阻擋，氣得跳下車，朝陳男駕駛座玻璃猛力敲擊，陳嚇得趕緊駛離，並向警方報案，指控後車行為粗暴，警方已依強制罪受理，聯繫後車劉姓車主到案說明。

警方表示，上午在民生西路車流量大，陳姓駕駛要送小孩上學，沿著路邊尋找適合的下車點，後車陳姓駕駛不耐煩，按喇叭後，反遭一旁的路人衝上前，怒罵嚇到路人，陳更加怒火中燒，下車示意自己不是對路人按喇叭，而是前車開太慢，接著一拳就捶向前車玻璃。

員警到場時，其中一方已經離去，警方依強制罪受理，並調閱監視器畫面，從車牌聯繫到駕駛，陳男坦承暴怒拍打車窗，將配合警方到案說明。警方呼籲，民生西路單向僅有一車道通行，上、下班顛峰時間請用路人務必遵守交通法規，避免造成車輛回堵，且應保持理性，勿有暴力行為。